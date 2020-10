Roma, Rangnick continua ad affascinare Friedkin: la sua scelta metterebbe a rischio Fonseca

vedi letture

Entro il prossimo mercato invernale, la Roma è chiamata a inserire un nuovo direttore sportivo in organigramma e a sceglierlo sarà direttamente il braccio destro di Friedkin, ovvero Eric Williamson. Uno dei nomi presi in considerazione è quello di Ralf Rangnick, che ha già incontrato il nuovo proprietario giallorosso a Londra a metà agosto. Una sintonia potrebbe essere già nata nel corso di quell'incontro, con il tedesco che dichiarò di essere interessato al percorso di crescita del club capitolino. Il dirigente si candida anche al doppio ruolo, quindi comprendendo anche la panchina e a quel punto, Fonseca tornerebbe fortemente in discussione. Il profilo piace ed affascina, ma al momento è solo uno di più nomi presi in considerazione. A riportarlo è Il Messaggero.