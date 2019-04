Roma, Ranieri: "Barella e Cragno? Fortissimi, avranno un grande futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Cagliari rispondendo anche a una domanda di mercato riguardante Barella e Cragno: "Se mi piacerebbe allenarli il prossimo anno? Io non penso alla prossima stagione, penso solo alla gara col Cagliari. Sono due giovani in gamba, fortissimi. E avranno un futuro roseo anche in Nazionale".