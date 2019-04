Roma, Ranieri: "Futuro? Non mi sono proposto. Dio vedrà e provvederà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Cagliari parlando anche del proprio possibile futuro ancora sulla panchina giallorossa: "Non mi sono mai proposto, l'ho già detto. Io mi sento l'allenatore della Roma fino alla fine della stagione. Poi per il futuro Dio vedrà e provvederà. Sono stato chiamato in un momento di difficoltà e io, da tifoso della Roma, ho accettato a scatola chiusa".