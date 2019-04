Roma, Ranieri sicuro: "Schick ha i requisiti, diventerà un campione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Cagliari parlando anche di alcuni singoli: "El Shaarawy? E' un ragazzo molto coscienzioso, capace di giocare in tutte e due la fasi. Sta dando un grande contributo da quando è arrivato alla Roma. Chance per Pastore? Da titolare non lo so. Lo vedo molto motivato, sta recuperando. Schick? Sono convinto sia un grosso campione. C'è chi matura prima, chi dopo, ma lui ha tutti i requisiti per diventarlo. Under? Quando giochi in quella posizione, tu puoi creare problemi all'avversario o lui li può creare a te. Il cambio di Milano è stato dettato sia dalla condizione fisica che da un aspetto tattico. Mi aspetto comunque molto da lui".