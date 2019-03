© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla panchina che verrà della Roma. Andrà via Claudio Ranieri: la società ripartirà dai giovani in campo e per questo vuole un tecnico che ci abbia lavorato di recente. Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo sono i candidati, Maurizio Sarri resta un sogno: sarà confermato dal Chelsea ma pure in caso contrario, ha un ingaggio che non sembra alla portata della Roma.