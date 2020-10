Roma, retroscena Florenzi: Fonseca l'avrebbe tenuto ma lui non voleva restare

Contrariamente da quanto filtrasse da Roma nel corso del mercato, Alessandro Florenzi non ha lasciato i giallorossi per volere del tecnico Pualo Fonseca. Il tecnico portoghese avrebbe tenuto volentieri l'esterno romano per impiegarlo come quarto di centrocampo a destra ma il giocatore aveva già deciso di cambiare aria e una volta chiamato dal PSG ha preso l'occasione al volo.