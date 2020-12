Roma, Reynolds in stand by. Piace Frimpong ma prima servono le cessioni

In casa Roma la priorità a gennaio è trovare una punta per completare il reparto offensivo. In stand by il discorso relativo al terzino: Reynolds dei Dallas FC è sempre il preferito di Ryan Friedkin, anche se la Juve appare in vantaggio. Le alte commissioni hanno messo un freno alla trattativa. C'è stato anche un tentativo per Frimpong del Celtic, assistito dallo stesso agente di Fonseca: il Celtic lo valuta almeno 15 milioni, la Roma se vuole investire deve prima pensare alle cessioni. Lo riporta Il Messaggero