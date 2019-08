Roma, rinnova anche Under. Appuntamento con Petrachi a settembre

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Roma non c'è in ponte solo il rinnovo di Zaniolo. Cengiz Under e il ds Gianluca Petrachi - sottolinea il Corriere dello Sport - si rivedranno infatti alla fine del mercato estivo per cominciare le trattative per il rinnovo del contratto e l'adeguamento dello stipendio. L'attaccante turco non ha fretta, è rimasto in silenzio negli ultimi mesi aspettando la chiamata del diesse e continuando a lavorare sodo per dimostrare al club di essere uscito dal periodo di crisi.

Appuntamento a settembre - Petrachi gli ha chiesto tempo per sistemare la rosa attuale tra acquisti e cessioni prima di cominciare a parlare del rinnovo. Richiesta accolta da Ünder che al momento con il suo milione netto a stagione percepisce uno degli stipendi più bassi della rosa della Roma, sopra soltanto a Mirante, Bianda, Zaniolo (che rinnoverà) e Fuzato. A settembre comincerà la trattativa per alzare l'ingaggio a due milioni di euro netti a stagione fino al 2024, poi spetterà a lui dimostrare il suo valore in campo e mantenere le promesse a suon di gol e prestazioni convincenti.