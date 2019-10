Roma, rosso a Fazio al trentunesimo: proteste veementi, giallo a Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma dovrà giocare un'ora in dieci: Federico Fazio viene a contatto con Okaka, da ultimo uomo. L'ex di giornata va in terra, Irrati è convinto del fallo dell'argentino, concedendo il fallo dal limite. A quel punto il rosso è automatico, o quasi: giallorossi in inferiorità numerica contro l'Udinese, alla Dacia Arena. Decisione confermata dopo la var review. Proteste vementi per i capitolini, con gialli a Dzeko e Okaka.