© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con uno scarno comunicato sul proprio sito, la Roma conferma ufficialmente la rottura del legamento crociato per Davide Zappacosta, come anticipato nel pomeriggio. Sfortunatissimo il laterale italiano di proprietà del Chelsea, che con i giallorossi ha collezionato una presenza e appena dodici minuti: "Nel corso della seduta odierna di allenamento, Davide Zappacosta ha riportato in modo del tutto fortuito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all’augurio di pronta guarigione".