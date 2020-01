© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'intervallo la Roma è in vantaggio per 2-1 sul campo del Genoa. Durante la pausa Davide Santon, terzino giallorosso, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono arrabbiato perché non dobbiamo prendere un gol così a fine primo tempo. Stavamo facendo bene, la gestivamo bene, facevamo girare la palla e prima o poi lo spazio lo trovi. Peccato solo per questo gol a fine primo tempo. Forse stavamo ancora rientrando, la palla lunga era tra me e Mancini. Ora proviamo a vincerla".