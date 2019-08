La Roma è alla ricera di un attaccante che possa fare da vice-Dzeko e il nome caldo è quello di Nikola Kalinic. Quest'ultimo è già d'accordo con il direttore sportivo Petrachi (ingaggio da 2,5 milioni a stagione) e anche l'Atletico Madrid sarebbe pronto a liberarlo (prestito con dirittio di riscatto fissato a 8 milioni), ma prima andrebbe piazzato Patrik Schick al Lipsia e qui c'è una fase di stand-by. Per questo al momento l'affare è congelato.

Alternative - Non c'è soltanto l'ex Milan nel mirino giallorosso. Se l'operazione per la cessione di Schick non dovesse sbloccarsi, infatti, si potrebbe virare su una'alternativa. Oltre a Mariano Diaz del Real Madrid, per il quale il discorso però è molto complesso, è sbucato fuori l'ucraino Roman Yaremchuk del Gent.