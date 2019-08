Roma, Schick è sempre più vicino al prestito al Borussia Dortmund

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Roma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - le mosse di Petrachi non sono soltanto relative alla difesa. Anche in attacco qualcosa si muove. Detto che a Trigoria si nutre sempre la speranza che i post di romanticismo giallorosso della moglie di Dzeko significhino anche un possibile ripensamento alla volontà di addio del bosniaco cercato dall’Inter, in attesa che Higuain e Icardi ammorbidiscano le loro posizioni (non facile), Schick sembra sempre più vicino al prestito al Borussia Dortmund, cosa che libererebbe spazio per un secondo attaccante di peso, che potrebbe essere Mariano Diaz, da tempo nell’orbita giallorossa, anche perché un po’ chiuso al Real. La Roma lo vorrebbe per il momento in prestito.