Patrik Schick e l'Italia, l'addio è in vista. Ieri era in centro a Roma, a breve potrebbe essere in Germania. A Lipsia, al Red Bull, spiega La Gazzetta dello Sport: sono ore decisive per il passaggio del giocatore, la trattativa è viva sulla base del prestito con diritto di riscatto anche se l'ariete ceco sogna di ritrovare Marco Giampaolo, avuto alla Sampdoria, al Milan.