vedi letture

Roma seconda in A per gol da fuori area, ma il 2020 cancella i “cecchini” giallorossi

La vittoria con il Gent non cancella il 2020 della Roma. Sul banco degli imputati sono finiti tutti: dirigenti, allenatore e calciatori. Gli argomenti di discussione sono molteplici: dalla condizione atletica che latita al poco gioco e coraggio dimostrato, passando per gli infortuni. Tutto confluisce nel rendimento attuale dei giallorossi, danneggiando anche quello che fino a qualche tempo fa sembrava essere una caratteristica ben precisa della squadra di Fonseca.

TIRATORI - La Roma, infatti, è seconda (dopo l’Atalanta) per reti fatte da fuori area in Serie A. Sono 8 i centri fin qui a fronte dei 12 bergamaschi che però vantano il miglior attacco del campionato e 20 gol in più dei capitolini. Per Pellegrini e compagni la soluzione dalla distanza ha rappresentato il 18% delle marcature totali. Un dato importante al pari dell’Inter (anche gli uomini di Conte sono andati 8 volte in gol da fuori) e meglio di squadre come Juve e Lazio che contano più reti totali dei giallorossi. La squadra di Inzaghi ha addirittura segnato solo 2 volte con soluzioni da fuori dimostrando però una grande capacità di entrare e portare tanti calciatori nell’area avversaria.

ANNO NUOVO - Con il 2020 anche questa statistica si perde nella crisi della Roma con la squadra di Fonseca ha perso fiducia sotto porta e prova con meno insistenza il tiro dalla distanza. Basti pensare a come degli 8 gol fatti realizzare dai giallorossi, solo uno sia arrivato nel nuovo anno e tra l’altro con un tiro-cross neanche troppo volontario di Under nella sfida di Marassi vinta contro il Genoa. Il tecnico portoghese sta lavorando anche su questo perché in un momento in cui la squadra crea poco entrando in area, la soluzione da fuori diventa un’arma importante come si è rivelato anche in passato. D’altronde i tiratori non mancano. Da Kolarov a Pellegrini, passando per Kluivert, Carles Perez, Veretout e lo stesso Dzeko. Tutte trappole, a ora disinnescate, per gli avversari.