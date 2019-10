Roma, settore giovanile a Conti e De Rossi. Con Daniele in panchina?

Ci potrebbero essere Bruno Conti e Alberto De Rossi nel futuro dirigenziale della Roma. Per il settore giovanile, dopo l'addio di Tarantino, sarà diviso in due, spiega La Gazzetta dello Sport: al primo andrebbero i più giovani, fino a 15 anni, mentre al secondo i più grandi, lasciando la Primavera allenata da 15 anni. Suggestione successiva: per la panchina potrebbe essere inserito Daniele De Rossi per le giovanili.