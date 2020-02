vedi letture

Roma, si avvicina Friedkin: il magnate texano in arrivo con 10 mastini

Friedkin si avvicina sempre più alla Roma. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, nel fine settimana, o al massimo nei primi giorni della prossima, saranno firmati i preliminari. In questi giorni dovrebbe concludersi la due diligence sulle dodici società della galassia che compone la Roma. Poi ci sarà la pronuncia del CDA della Friedkin Group, prima della presentazione dell'offerta vincolante a James Pallotta. Per la firma bisognerà aspettare ancora un po’: avverrà negli Stati Uniti, tra Boston e Houston. Probabilmente - si legge - il management della società non cambierà fino alla fine del campionato. Friedkin vuole dare un’impronta diversa, seguire la Roma più da vicino. Il figlio Ryan avrà un ruolo di primo piano, ma almeno dieci tecnici americani lo affiancheranno nell’impostare la nuova società.