Oltre a Cetin, in casa Roma anche Juan Jesus è in partenza. Così, i giallorossi potrebbero ingaggiare un difensore centrale per completare il reparto composto da Smalling, Mancini e Fazio. Nomi papabili? Trattandosi di un quarto uomo, non un titolare, dipenderà da occasioni disponibili a prezzi ragionevoli. Il profilo del giovane argentino Facundo Medina, ventenne del Talleres, viene monitorato. Ma lui è essenzialmente un terzino sinistro, mentre a Fonseca servirebbe un destro. Come Tete del Lione.