Roma, sirene dall'Argentina per Fazio: il River Plate lo vuole per il dopo-Martinez Quarta

Sirene dall'Argentina per Federico Fazio. Secondo quanto scrive As, il River Plate vorrebbe infatti riportare in patria l'attuale centrale della Roma. Il club di Buenos Aires perderà con ogni probabilità il gioiello Lucas Martinez Quarta durante il prossimo mercato e il nome per sostituirlo è dunque proprio quello del 20 giallorosso, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021. Le alternative sono Nicolas Otamendi del Manchester City e Ramiro Funes Mori del Villarreal.