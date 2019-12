© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chris Smalling apre alla permanenza alla Roma. Il muro sta cedendo anche perché il difensore è ogni giorno più convinto che il futuro in giallorosso sia la soluzione migliore per proseguire la carriera. A parità di offerte col Man United, che potrebbe voler riportarlo in Premier, il giocatore sceglierebbe la Capitale anche se è importante che non si alzino le quotazioni del cartellino visto che la Roma non vuole spostarsi dai 15 milioni che vuole offrire ai Red Devils e che non è disposta a partecipare ad aste al rialzo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.