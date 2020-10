Roma, Smalling lavora per tornare titolare in Europa League contro il CSKA Sofia

Secondo quanto scrive Il Tempo oggi in edicola, data ormai per assodata l'assenza di Chris Smalling nel big match di domani contro il Milan, l'inglese lavora per tornare in campo giovedì in Europa League contro il CSKA Sofia, o al più tardi domenica prossima contro la Fiorentina.