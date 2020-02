vedi letture

Roma, Smalling: "Spero nell'Europeo. A Roma sto migliorando e sono felice con la famiglia"

Chris Smalling sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia della Roma. Il difensore inglese, ai microfoni di BBC Sport, ha dichiarato di sperare in una chiamata di Southgate per gli Europei: "Sono passati un paio di anni dalla mia ultima convocazione, ma ci spero sempre. So che il mister e il suo staff hanno visto alcune partite a Roma e questo vuol dire che mi tengono in considerazione. Ho questa ambizione, mi piacerebbe far parte del gruppo. Sto imparando molto dallo stile italiano, soprattutto sul piano tattico e della gestione della partita. Sento che sto migliorando".

Futuro a tinte giallorosse? - "Ora cerco solo di dare il massimo; all'inizio l'idea era di dare una mano e giocare il più possibile. Ho disputato un'ottima prima parte di stagione, ora attendo con impazienza di giocare le prossime partite decisive. Vedremo cosa succederà, io e la mia famiglia siamo felici qui. Sto imparando la lingua e conoscendo una nuova cultura, mi diverto e sto cercando di sfruttare l'esperienza".