Roma, sogno Castrovilli nel centrocampo “green” di Fonseca

Se c’è un reparto dove la Roma sembra già strutturata per il prossimo anno e nel futuro a medio-lungo termine, quello è il centrocampo. Da Veretout a Villar, passando per Cristante e Diawara, non ci sono situazioni pendenti a livello contrattuale. Tutti i calciatori citati sono stati acquistati a titolo definitivo e nessuno, fatta eccezione di qualche rumors di mercato che vedrebbe Cristante in orbita Juve in un ipotetico scambio con Mandragora. Per ora nulla di concreto, ma solamente un’idea visti i buoni rapporti tra i due club.

LINEA VERDE - La società giallorossa dovrebbe dunque confermare in blocco la mediana di questa stagione. Un vantaggio per Fonseca, il quale potrebbe ripartire da giocatori che, al netto di qualche momento di appannamento, hanno comunque dimostrato di poter essere competitivi anche con le squadre di vertice. A far sorridere la Roma poi c’è anche il fattore anagrafico del centrocampo. Se aggiungiamo Pellegrini e Zaniolo, l’età media è di 23 con Veretout a fare da “anziano” di turno con 27 anni. Un’assicurazione per il futuro in campo e per le casse della proprietà, Pallotta o Friedkin che sia.

SOGNO - Con un reparto già costruito, Petrachi (o chi per lui) avrà più tempo per concentrarsi su un colpo che vada a completare un pacchetto di centrocampo comunque già ben fornito. Il sogno è rappresentato da Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Sul calciatore non solo la Roma, ma anche l’Inter. I giallorossi, però, possono contare su un paio di contropartite tecniche molto gradite in casa viola. Da Florenzi a Riccardi, due nomi che potrebbero abbassare la richiesta del club di Commisso. Il profilo poi coincide con quanto ricercato in casa Roma: giovane, di belle speranze e con un ingaggio alla portata. Lo stipendio, infatti, non dovrebbe essere un problema e i buoni uffici tra i due club, ora che Baldissoni si è defilato dalle trattative di calciomercato, potrebbero fare la differenza.