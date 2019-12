Roma, Spinazzola: "Atteggiamento sbagliato, specie nel primo tempo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del match ha parlato Leonardo Spinazzola. Ecco le sue parole a Roma TV:

Atteggiamento sbagliato?

"Si, soprattutto nel primo tempo. nel secondo tempo siamo stati un po' più cattivi, ma non abbiamo trovato il terzo gol".

La loro aggressività vi ha messo in difficoltà?

"Loro giocavano uomo contro uomo e per noi era difficile trovare soluzioni".

Come ti sei trovato con Perotti sulla fascia?

"Mi trovo molto meglio a sinistra, soprattutto nell'uno contro uno in attacco. Con Diego mi sono trovato bene, è solo la mia seconda partita a sinistra ed era difficile".

Come stai?

"Bene, posso migliorare ma sto bene".



Avete subito troppo.

"Si, abbiamo sbagliato atteggiamento nel primo tempo e la loro aggressività ci ha messo in difficoltà".

Avete sottovalutato l'avversario?

"No, già all'andata abbiamo visto il loro valore. Siamo entrati in campo concentrati come sempre, ma ci hanno messo in difficoltà".