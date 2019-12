Fonte: VoceGiallorossa

Nel post partita di ieri contro la Roma, in zona mista, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato del ko contro i giallorossi e del futuro di Andrea Petagna: "Abbiamo fatto un bel primo tempo limitando il potenziale della Roma, gli episodi non ci sono stati favorevoli come in occasione dell’autorete di Petagna, se si danno questi vantaggi alla poi diventa difficile. Siamo stati ingenui nel rigore e quando vai sotto di due gol non è facile, abbiamo mantenuto bene il campo ma quando si sposta l’andamento della partita per una squadra che lotta per la salvezza è difficile. Possiamo uscire da questa situazione".

Petagna e il possibile futuro alla Roma?

"Petagna deve rimanere alla SPAL, per le cose di mercato parlate con la società".