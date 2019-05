Roma, su Verde si muovono Getafe e Copenhagen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirene di mercato per Daniele Verde, attaccante di proprietà della Roma in questa settimana in prestito al Valladolid di Ronaldo. Secondo quanto riportato da SkySport il giocatore sarebbe finito nel mirino Getafe e Copenhagen, due formazioni che in queste ultime battute di stagione si giocheranno la qualificazione alla prossima Champions League.