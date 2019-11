Roma svagata e masochista: Gladbach avanti all'intervallo grazie a Fazio

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma termina la prima frazione di gioco al Borussia Park sotto di un gol a causa dell'autogol clamoroso di Fazio al 35'. Il Borussia Monchengladbach ha meritato il vantaggio perché è evidente come giochi con maggiore determinazione e con la voglia di tornare in corsa per la qualificazione ai sedicesimi di finale. I giallorossi paiono svagati e nonostante una bella azione di Pastore al 29' che avrebbe meritato miglior esito, ha subito spesso il gioco dei padroni di casa. Fonseca probabilmente dovrà trovare una carta per cambiare l'esito della partita che nei 10 minuti dopo la rete dei Puledri è apparso decisamente bloccato. Nella Roma bene Smalling e, a tratti, Mancini. Sottotono invece Zaniolo e l'autore del gol, Fazio.