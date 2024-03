Roma, tegola Azmoun: in attesa degli esami, c'è preoccupazione per l'infortunio muscolare

Il Corriere dello Sport fa il punto sui recenti infortuni di casa Roma ed in particolare si concentra sulla situazione di Sardar Azmoun. L'attaccante si è infortunato ieri, sul finire di primo tempo, nella sfida del suo Iran contro il Turkmenistan.

Per il quotidiano, in attesa degli esami strumentali, il problema dovrebbe riguardare il flessore e se dovesse essere confermata la lesione si potrebbe andare incontro ad almeno un mese di stop. Un guaio che va a sommarsi agli altri emersi nell'ultimo periodo e che rischia di creare problemi di scelta a Daniele De Rossi alla ripresa del campionato.

Prima della sosta si erano infatti già fermati Paulo Dybala e Romelu Lukaku, con le condizioni dei due attaccanti titolari che dovranno essere meglio valutate nei prossimi giorni alla ripresa dei lavori a Trigoria. Gli ultimi infortuni in ordine temporale sono invece Edoardo Bove e Tommaso Baldanzi, entrambi fermatisi per problemi accusati con la Nazionale Under 21 e rientrati già a Trigoria per iniziare i percorsi di recupero.