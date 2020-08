Roma, tentativo in extremis di Al Baker. Il kuwaitiano svela un'offerta, Pallotta per ora smentisce

Se è vero che Dan Friedkin è vicinissimo a un accordo con la Roma, sembra accendersi l'interesse intorno alla questione societaria giallorossa. Perché tramite Twitter l'uomo d'affari kuwaitiano, Fahad Al Baker, ha confermato di volere rilevare il club. "Posso confermare che ho mandato un'offerta a Pallotta per l'acquisto della Roma con il mio inviato Alharith Alateeqi. Stiamo aspettando per un responso e spero che accetti la nostra proposta", le parole di Al Baker. A luglio aveva manifestato l'interesse per un club italiano ma a chi gli chiedeva se fosse la Roma aveva detto di no.

I can "now" confirm that we have submitted an offer to Mr. Pallotta for the aquasition of AS Roma through my mandate Mr. Alharith Alateeqi. We are waiting for the response from Mr. Pallotta to hopefully accept our proposal. #AS Roma#Roma#Kuwait

— فهد عبدالرحمن البكر (@fahadalbaker1) August 2, 2020