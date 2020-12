Roma travolgente a Bologna, la gioia di Nuno Campos: "Una risposta magnifica"

vedi letture

Nuno Campos, vice di Paulo Fonseca, ha commentato ai microfoni di Roma TV la bella vittoria contro il Bologna: "Venivamo da due partite difficili, ma la risposta di oggi è stata magnifica. Il primo tempo è stato eccezionale, credo che abbiamo battuto un record, era dal 1931 che la Roma non segnava 5 gol in un tempo. Edin ha stabilito un ulteriore record di gol con la Roma. Vorrei sottolineare la prestazione collettiva che è stata fantastica”, riporta vocegiallorossa..

La reazione c’è stata, è stato sorpreso dai ragazzi?

“No, non sono sorpreso, perché noi che lavoriamo quotidianamente con questa squadra sappiamo che in qualsiasi momento può scattare quel qualcosa che ti permette di giocare una partita praticamente perfetta, come lo è stata quella di oggi. La prestazione è stata molto positiva anche contro il Sassuolo, purtroppo non abbiamo segnato e le valutazioni fatte sono state diverse. Oggi la squadra meritava la vittoria e abbiamo dato un’ottima risposta. Nel complesso siamo in crescita come squadra anche al livello di gioco. Serve tempo per far crescere i giovani, ma sono sicuro che il futuro sarà positivo”