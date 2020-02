vedi letture

Roma, tre gare per ritrovare la strada

È crisi? Le sembianze ci sono tutte. In casa Roma l’ennesima sconfitta patita in campionato, questa volta per mano dell’Atalanta, apre la strada ad un momento di difficoltà forse inatteso ma certamente impossibile da evitare. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite, del resto, riecheggiano come un sinistro allarme che risuona per la metà giallorossa della capitale e lascia intendere come, senza Champions League, possano essere molteplici i danni accessori legati alla prossima estate. L’obiettivo principale è quello di rinsaldare la posizione del tecnico Fonseca, facendo riferimento alle parole di Petrachi prima ed ai risultati sul campo poi, una scelta azzeccata nell’estate del 2019 e che non deve puó è non deve essere intaccata ora alle prime vere difficoltà da affrontare. Il ritorno della competizione europea, intervallato dalla sfida di campionato con il Lecce, offre ai capitolini la possibilità di rientrare nei ranghi abbandonati a cavallo tra la fine dell’anno passato e l’inizio di quello attuale. Per ritrovare continuità e fare riferimento ad un progetto da rinsaldare, in primo luogo nei suoi protagonisti.