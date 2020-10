Roma, turnover per Fonseca: il tecnico giallorosso cambia nove undicesimi rispetto al Benevento

vedi letture

Paulo Fonseca stravolge la sua Roma. Fra poco più di un’ora i giallorossi sfideranno lo Young Boys nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Turnover è la parola d’ordine per il tecnico giallorosso che per la gara in quel di Berna decide di cambiare nove undicesimi rispetto alla formazione che domenica sera ha travolto all’Olimpico il Benevento in campionato.

Da Pau Lopez a Mayoral - In porta non ci sarà Mirante ma Pau Lopez mentre in difesa ci sarà il trio formato da Juan Jesus, Fazio e Kumbulla con Cristante che torna dunque nella sua posizione più congeniale a centrocampo al fianco di Villar. Panchina per Ibanez così come per Pellegrini e Veretout. Stesso destino per Santon e Spinazzola con Karsdorp e Bruno Peres che saranno gli esterni di centrocampo. In attacco avvicendamento fra Dzeko e Borja Mayoral. Lo spagnolo sarà innescato da Carles Perez, al posto di Mkhitaryan, e dall’altro superstite del match contro gli uomini di Inzaghi ovvero Pedro.