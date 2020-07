Roma-Udinese, in ascesa le quotazioni di Kalinic: possibile panchina per Dzeko

In continua ascesa le quotazioni di Nikola Kalinic, che dovrebbe essere il titolare stasera nella sfida contro l'Udinese in luogo di Edin Dzeko: le ultime di formazione rivelate da Sky vedono infatti il croato come punto di riferimento dell'attacco giallorosso stasera, con Dzeko che dovrebbe godere di un turno di riposo per scendere in campo riposato nel big match del weekend, quando i giallorossi sfideranno il Napoli.