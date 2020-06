Roma, un altro prestito per pagare gli stipendi: il cambio di proprietà ora è necessario

vedi letture

Prosegue senza sosta l'indebitamento della Roma con il club che, per pagare gli stipendi, ha dovuto chiedere, tramite il CEO Fienga, un prestito allo Stato tramite Mediocredito di 6 milioni di euro che si aggiungono ai 280 milioni e ai 30 versati e prestati dal presidente Pallotta. 320 milioni di euro totali più o meno, più di quanto Friedkin si sarebbe accollato con l'acquisto della società. Adesso il club deve aggiustare i conti non tanto per il fair play finanziario, con la UEFA che l'ha sospeso per un anno, ma per presentare un piano industriale credibile per il codice civile. L'intervento di un nuovo acquirente diventa ogni giorno più decisivo per le sorti dei giallorossi, con il magnate texano che aspetta strategicamente il momento giusto per tornare a bussare alla porta romanista e magari dare una scossa ma a prezzo decisamente ribassato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.