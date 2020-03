Roma, un mare di incertezza: l'emergenza ha messo scompiglio fra Pallotta e Friedkin

Sembrava praticamente fatta, la situazione di emergenza per il Coronavirus ha fermato tutto. Le varianti hanno stoppato le trattative fra James Pallotta e Dan Friedkin per concludere il passaggio di proprietà della Roma, tra campionato fermo, diritti televisivi, classifica da definire e aumento di capitale. Il Corriere della Sera ha spiegato come l'attuale presidente giallorosso ha deciso che i 50 milioni di euro per concludere l'aumento di capitale li metterà lui. In caso la trattativa con Friedkin vada in porto, entreranno a far parte del giusto prezzo. Nessuna ipotesi è esclusa, né che Friedkin compra né che Pallotta non venda più, oppure che qualcun altro si fa avanti.