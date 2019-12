Roma, un rigore che ha cambiato volto all'Europa. Senza comprometterla

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma accede ai sedicesimi di finale di Europa League correndo più di un rischio oltre che recriminando per il gol segnato su rigore inesistente da parte del Borussia Monchengladbach alla terza giornata, che probabilmente ha cambiato l'esito finale dello stesso girone. I tedeschi, nonostante i risultati contro la Roma, sono riusciti a perdere la qualificazione permettendo ai turchi di arrivare clamorosamente primi relegando i giallorossi al secondo piazzamento che però ha portato comunque discretamente bene visto che l'urna di Nyon ha pescato il modesto Gent, evitando squadre come il Man United, Arsenal e Porto. La migliore vittoria è arrivata alla prima giornata contro il modesto Basaksehir, con un netto 4-0 che faceva ben sperare per il resto del Girone e che invece non ha precluso il primo piazzamento alla squadra sostenuta dal Presidente della Repubblica turco Erdogan. Qualche gara sottovalutata, i tanti infortuni e l'evidente errore arbitrale contro il Gladbach, hanno però costretto la Roma ad arrivare fino in fondo sospirando per un banale secondo posto. La missione è stata raggiunta col minimo sforzo, la speranza, soprattutto di Fonseca che tiene molto a questa competizione, è che la squadra abbia resettato quelle prestazioni e che sia pronta per rilanciarsi puntando quanto meno ad arrivare ai quarti di finale.

Istanbul Basaksehir 10

Roma 9

Borussia Monchengladbach 8

Wolfsberger 5

1ª giornata

Roma-Istanbul Basaksehir 4-0

Borussia Monchengladbach-Wolfsberger 0-4

2ª giornata

Istanbul Basaksehir-Borussia Monchengladbach 1-1

Wolfsberger-Roma 1-1

3ª giornata

Roma-Borussia Monchengladbach 1-1

Istanbul Basaksehir-Wolfsberger 1-0

4ª giornata

Borussia Monchengladbach-Roma 1-2

Wolfsberger-Istanbul Basaksehir 0-3

5ª giornata

Istanbul Basaksehir-Roma 0-3

Wolfsberger-Borussia Monchengladbach 0-1

6ª giornata

Roma-Wolfsberger

Borussia Monchengladbach-Istanbul Basaksehir

