Roma, Vavro e Verissimo i nomi in pole per rinforzare la difesa

In attesa dello sbarco ufficiale alla Roma, il ds Petrachi (ad oggi ancora sotto contratto col Torino) ha comunque già la sua lista della spesa. In questo senso, per quanto riguarda la difesa, il centrale individuato è il ceco Vavro del Copenaghen. L'agente del giocatore ha confermato i contatti recenti avuti con qualche club italiano. Discorso - sottolinea il Messaggero - fatto pure dal procuratore di Verissimo del Santos.