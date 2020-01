© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN della sua carriera, iniziata nella Fiorentina ma che ha trovato il punto di svolta nell'Entella: "Nella mia carriera calcistica, specie nel settore giovanile non sono stato uno di punta, non sono mai stato visto come uno che doveva arrivare. Ero piccolo fisicamente e quando la Fiorentina mi ha scartato per motivi tecnici sono andato via. All'Entella sono arrivato a preparazione quasi finita, ricordo un giorno che ero al bar di mio padre alla Spezia, non ho giocato le prime quattro partite, mi sono messo a piangere, gli dissi che se non giocavo nemmeno lì era meglio che mi dedicassi ad altro. Mi dicevo "magari le qualità non ci sono". Mio padre mi disse "prova a fare a mille l'ultima settimana". Poi ho giocato con il Palermo e non sono più uscito".