Roma, Zaniolo aspetta Petrachi e la stagione inizia tra i dubbi

Nicolò Zaniolo è tornato ieri a Roma dopo esser stato ospite al Torneo di Veppo a La Spezia. Oggi lo aspettano le visite mediche a Villa Stuart (ore 12) e nel pomeriggio il primo allenamento. Svolgerà un lavoro individuale mentre il resto del gruppo sarà impegnato nel test amichevole contro il Tor Sapienza. La voglia di ricominciare da parte del centrocampista è tanta, lo testimonia anche la rinuncia a dei giorni di ferie per rientrare prima a Trigoria e conoscere Paulo Fonseca.

COLLOQUI - Non dovrà parlare solo con il mister, con il quale il discorso sarà prettamente tattico, ma anche con Petrachi per capire se la promessa fatta dalla vecchia dirigenza sul rinnovo possa essere mantenuta. Lo stesso diesse nel giorno della sua presentazione aveva anticipato la chiacchierata con Zaniolo: “Non appena tornerà ci parlerò. La voglia di ridiscutere il suo contratto c’è, ma deve capire che ancora non ha fatto nulla”. Bastone e carota da parte del nuovo direttore sportivo che dopo aver presentato Spinazzola prova a correggere il tiro: “Nicolò non è mai stato sul mercato, a lui posso parlare come un padre di famiglia”. Nel mezzo, però, ci sono state anche le parole dell’agente del calciatore: “E’ un patrimonio della Roma e da parte nostra non c’è stata alcuna trattativa con altri club italiani ed esteri”.

SITUAZIONE - Che Zaniolo sia un patrimonio è assolutamente vero. Sia se dovesse essere ceduto, sia nel caso restasse nella Capitale. La priorità del ragazzo, se il club giallorosso lo vorrà, è quella di rimanere rinnovando il contratto come gli era stato promesso da Monchi e Massara. Ovvero fino al 2024 a 2 milioni netti a stagione. Uno stipendio alla Kluivert per capirci. La Roma, dal canto suo, fa tutte le valutazioni necessarie e dalle parole di Petrachi si registra comunque un’apertura a parlare con altri club interessati: “Non è in vendita, ma il mercato è pieno di insidie”. Baldini, infatti, in più di un’occasione ha parlato con il Tottenham provando a inserire nell’operazione anche Alderweireld. La famiglia è stata informata, ma per il momento si aspetta la doppia chiacchierata con Fonseca e il diesse. Nel frattempo la stagione inizia tra i dubbi e le voci di mercato che vedono anche la Juventus monitorare sempre con grande attenzione la situazione.