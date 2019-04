Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha così parlato a Sky Sport al triplice fischio della partita pareggiata 2-2 con la Fiorentina: "Volevamo la vittoria, solo che la Fiorentina è una buona squadra e ci ha messi in difficoltà. Pensiamo alla Sampdoria, ci sono altre nove partite da vincere. Il mister ci ha detto di tirare fuori gli attributi per uscire dal momento così e qualche segnale positivo l'abbiamo lanciato. Venivo da un virus influenzale e non avevo 90' nelle gambe, ho preferito far entrare Under che era più fresco. Rinnovo? Passo importante, la mia volontà è questa poi vediamo cosa accadrà. Io penso a giocare e a divertirmi".