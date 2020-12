Roma, Zaniolo torna a correre a Trigoria con una plastica protettiva. Atteso in campo ad aprile

Nicolò Zaniolo scalpita e nel nuovo anno vuole riprendersi tutto ciò che il 2020 gli ha portato via. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni il fantasista della Roma tornerà infatti a correre a Trigoria dopo aver avuto il via libera dal professor Fink nel controllo effettuato prima di Natale. Lo farà con una speciale plastica esterna volta a proteggere il ginocchio operato, reso così più stabile e sicuro. Il primo passo, questo, verso il tanto atteso rientro in campo che si prospetta per il prossimo aprile.