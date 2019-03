Roma, Zaniolo vale più di 60 mln di euro: Real Madrid in prima fila

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro del centrocampista classe '99 Nicolò Zaniolo. La sua valutazione nelle ultime settimana è salita in maniera vertiginosa e adesso, si legge, il suo cartellino ha già un valore superiore ai 60 milioni di euro.

A fine stagione le parti discuteranno del rinnovo del contratto, ma non è da escludere un suo addio, specialmente se la Roma non dovesse riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League. In prima fila c'è il Real Madrid, ma nelle ultime settimane anche Barcellona e Paris Saint-Germain hanno inviato emissari all'Olimpico per visionarlo dal vivo.