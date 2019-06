Roma, Zeman: "Fonseca? Vediamo se si inserisce nel clima romano"

© foto di Federico Gaetano

Zdenek Zeman, ex allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Fonseca, ma soprattutto del no di Antonio Conte ai giallorossi: "Poteva fare bene. Ma il tutto sarebbe dipeso dalla società e da come avrebbe accontentato totalmente o almeno in parte le sue richieste. Fonseca ha fatto bene con lo Shakhtar, speriamo che faccia bene anche a Roma e che sia in grado di inserirsi nel clima romano che per me è sempre la piazza più bella. Bisogna vedere se riesce a capire come inserirsi".