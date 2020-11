"Ronaldo e Ibra sono uno stimolo in più per me". Rivedi Immobile dopo lo show con la Lazio

vedi letture

La Lazio compie un altro passo in avanti, batte 3-1 lo Zenit e adesso vede avvicinarsi sempre di più la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Biancocelesti trascinati ancora una volta da uno straordinario Ciro Immobile (doppietta per lui): "L'arrivo di Ronaldo in Italia è stato uno stimolo in più per me. Quando arrivano questi grandi campioni ti spingono a dare di più, per capire se anche tu puoi essere a quel livello. Anche con Ibra è successo, l'ho studiato perchè è un grande campione. Essere accostato a loro mi fa piacere, ho 30 anni e spero di essere ancora così quando avrò l'età di Ibra". Rivedi il video con le parole di Immobile nel post gara: