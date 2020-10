Rose teme l'Inter: "Lazaro ci ha detto qualcosa. I meccanismi di Conte sono da grande tecnico"

Il tecnico del Borussia Moenchengladbach Marco Rose ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio Champions contro l'Inter. Questo il suo pensiero: "Cosa ci ha detto Lazaro? Beh da noi è solo in prestito. Ne abbiamo parlato, ci ha confermato i punti di forza di squadra e di società. Si parla molto di Lukaku e Lautaro, ma penso anche a Brozovic che corre come pochi, Barella che ha grande qualità, Vidal e Hakimi che ci conoscono avendo giocato in Bundesliga. Una grande rosa. Com'è cambiata rispetto alla sfida col Bayer Leverkusen? Penso che il sistema di gioco sia rimasto invariato. Difesa a tre, due ali alte, due interni che alternano le fasi, il play che diventa trequartista. Penso che questi siano meccanismi da grande allenatore che è Antonio Conte. L'Inter è nell'elite del calcio europeo".

