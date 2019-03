Rosella Sensi: "Di Francesco gran persona con personalità importante"

© foto di Alberto Fornasari

Rosella Sensi, figlia di Franco ed ex presidente della Roma, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. “Di Francesco è una grande persona, lo stimo molto. In questo periodo non l’ho sentito: a Roma è pieno di persone pronte a dispensare consigli. Lui conosce la mia amicizia, la mia stima e il mio affetto. In queste occasioni però è meglio essere lasciati sereni. E’ un uomo molto determinato, serio ed un professionista. E’ stato una grande presenza anche nell'anno dello Scudetto: è stato importante a 360 gradi. Ha una grande personalità, anche a dispetto di chi aveva di fronte”.