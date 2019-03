Rossitto: "Mancini ha grande fiuto per i campioni. Questa Italia piace"

© foto di Federico De Luca

Fabio Rossitto, ex centrocampista anche di Fiorentina, Napoli e Udinese, a MC Sport Live Show ha parlato così: "Avrei voluto giocare in questa Dacia Arena perché è uno stadio bellissimo. Bisogna fare i complimenti a Pozzo che ha fatto un'opera d'arte. Anche a Firenze serve uno stadio nuovo, così si potrebbe portare più gente a vedere le partite".

Italia, Mancini potrebbe lanciare Kean. Che ne pensi?

"Mancini ha dato un messaggio chiaro dal primo giorno quando ha convocato Zaniolo. Ha un fiuto incredibile per i grandi campioni e ha una dote indispensabile, ovvero il coraggio. Tutti abbiamo visto giocare Kean ma è stato impressionante per com'è entrato contro l'Atletico Madrid. Mancini ha dato un messaggio forte e sta creando un grande gruppo. Oggi se non si punta sui giovani non si va da nessuna parte. Anche i tifosi apprezzano questo nuovo corso, che poi però deve essere seguito dai risultati. Io sono fiducioso perché vedo grande talento".

Italia attesa da due avversari come Finlandia e Liechtenstein, ti aspetti due vittorie?

"Sulla carta è più difficile la gara contro la Finlandia ma l'Italia ha bisogno di questi sei punti, perché è importantissimo iniziare bene. Auguro a Mancini di partire bene con due vittorie perché poi quando si parte bene diventa tutto più facile. L'Italia è superiore a queste due squadre e se ci saranno voglia e determinazione non è difficile prevedere due vittorie".

Da ex Udinese che pensi del ritorno di Tudor in panchina?

"Mi dispiace perché alla fine la colpa ricade sempre sull'allenatore. Nicola per me è un grande allenatore ma quando non arrivano i risultati poi è sempre lui a pagare. In questo caso la società ha voluto dare una sterzata perché è un momento difficile e un po' di paura c'è. Penso che l'Udinese ha sempre cercato di intervenire nel momento giusto e lo ha sempre fatto bene. Tutti sono dispiaciuti ma forse ora non c'era altra scelta. Mi piacerebbe lavorare in un bel settore giovanile come quello della Fiorentina".