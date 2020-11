Rovella e Zappa, i due giovani talenti nel mirino della Juventus

La Juventus continua a monitorare il mercato dei giovani. Come si legge sulle pagine di Tuttosport sono due i nomi sul taccuino di Paratici: si tratta del 18enne Nicolò Rovella e del 20enne Gabriele Zappa. Il primo, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, è in bilico per colpa di un contratto che va in scadenza a fine giugno del 2021. L'idea della Juventus è quella di prenotare il giocatore e poi magari continuare a seguirne la crescita tenendolo in prestito in rossoblù oppure altrove. Per quanto riguarda Gabriele Zappa, sabato sarà l'osservato speciale nella partita dello Stadium contro i sardi.. La Juventus seguiva Zappa in Abruzzo e sta continuando a farlo anche adesso che si sta confermando in Serie A.