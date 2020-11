Rovella, un affare... in scadenza. Roma, Juventus e Inter puntano sul gioiello del Genoa

La Serie A col Genoa e l'Under 21 azzurra. Nicolò Rovella, una delle sorprese di questa prima parte di stagione, ha già avuto modo di farsi notare e il suo presidente Preziosi in queste ore sta intensificando i contatti con Juventus, Inter e Roma. Il suo contratto col Genoa - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è infatti in scadenza e per questo il numero uno rossoblù pensa di cederlo già a gennaio per non perderlo a zero. Nella sua testa anche la possibilità di trattenerlo dopo la cessione con un prestito biennale, per dargli modo di crescere. La Juventus è in prima fila, ma la Roma che punta sulla linea verde si è inserita con forza. Sullo sfondo, infine, anche l'Inter.