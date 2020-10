Rudiger: "Potevo lasciare il Chelsea ma mancava il tempo". Roma e Milan spaventate dai costi

Il difensore del Chelsea, Antonio Rudiger, finito nel mirino Roma e Milan negli ultimi giorni di mercato, ha parlato a The Athletic affrontando l'argomento relativo al suo mancato addio ai Blues: "C'era la possibilità di andare via in prestito in modo da giocare con più regolarità ma alla fine questa opzione non si è avverata per vari motivi e per mancanza di tempo. La società non mi ha detto esplicitamente di trovare un nuovo club e che non rientrassi più nei loro piani. Ho rifiutato anche io un paio di soluzioni".

I due club italiani sono stati poi spaventati anche dalla richiesta del Chelsea, che voleva 5,5 milioni di euro per il prestito e l'accollo dell'intero ingaggio del difensore, stimato sugli 8,5 milioni di euro annui.